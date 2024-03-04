Kocaeli'de İYİ Parti'den istifa eden 100 kişi AK Parti'ye geçti

Söğüt, AK Parti'nin büyük bir aile olduğunu belirterek, katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti Körfez İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda, Körfez Belediye Başkanı ve Körfez Belediye Başkan adayı Şener Söğüt ile AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan, üye formlarını teslim alarak, yeni üyelere rozetlerini taktı.

AK Parti İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Körfez ilçesinde İYİ Parti'den toplu şekilde istifa eden ve aralarında İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Abdurrahman Akbay'ın da bulunduğu 100 kişi, AK Parti'ye geçti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.