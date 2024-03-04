Kocaeli'de sis etkili oldu

Sis, Sultan Orhan, İnönü, Hacı Halil, Osman Yılmaz, Barış ve Adem Yavuz mahalleleri ile Çayırova ilçesinde de etkisini gösterdi.

Kocaeli'nin Gebze ve Çayırova ilçelerinde sis etkili oldu.

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