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        Kocaeli'de sis etkili oldu

        Kocaeli'nin Gebze ve Çayırova ilçelerinde sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 11:31 Güncelleme: 04.03.2024 - 11:31
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        Kocaeli'de sis etkili oldu
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        Kocaeli'nin Gebze ve Çayırova ilçelerinde sis etkili oldu.

        Gebze'de sabah saatlerinde bastıran sis nedeniyle Anadolu Otoyolu, D-100 kara yolu, Osmangazi Köprüsü mevkilerinde görüş mesafesi düştü.

        Sis, Sultan Orhan, İnönü, Hacı Halil, Osman Yılmaz, Barış ve Adem Yavuz mahalleleri ile Çayırova ilçesinde de etkisini gösterdi.

        Sürücüler trafikte dikkatli seyrederken, bölgedeki yapılar yoğun siste adeta gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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