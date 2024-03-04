Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Esentepe Mahallesi Karaçam Sokak'taki bir apartmanda yalnız yaşayan Kazım Şenyıldız'dan haber alamayan yakınları, saat 11.00 sıralarında evine giderek kapıyı çaldı. İçeriden ses gelmemesi üzerine anahtarla içeri giren yakınları, Şenyıldız'ı yerde hareketsiz buldu. İhbarla adrese ekipler gönderildi. Kazım Şenyıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şenyıldız'ın banyoda düşerek başını lavaboya vurduğu ihtimali üzerinde duruldu. Şenyıldız'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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