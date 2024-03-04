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        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

        KOCAELİ'ninKörfez ilçesinde yalnız yaşayan Kazım Şenyıldız (73), evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 13:31 Güncelleme: 04.03.2024 - 13:35
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        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
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        KOCAELİ'ninKörfez ilçesinde yalnız yaşayan Kazım Şenyıldız (73), evinde ölü bulundu.

        Esentepe Mahallesi Karaçam Sokak'taki bir apartmanda yalnız yaşayan Kazım Şenyıldız'dan haber alamayan yakınları, saat 11.00 sıralarında evine giderek kapıyı çaldı. İçeriden ses gelmemesi üzerine anahtarla içeri giren yakınları, Şenyıldız'ı yerde hareketsiz buldu. İhbarla adrese ekipler gönderildi. Kazım Şenyıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şenyıldız'ın banyoda düşerek başını lavaboya vurduğu ihtimali üzerinde duruldu. Şenyıldız'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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