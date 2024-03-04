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        Kocaeli'de limandaki atık tankında patlama (2)

        PATLAMANINNEDENİ 'GAZ SIKIŞMASI'İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 16:29 Güncelleme: 04.03.2024 - 16:30
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        Kocaeli'de limandaki atık tankında patlama (2)
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        PATLAMANINNEDENİ 'GAZ SIKIŞMASI'

        İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ) Gemi Atıkları Kabul Tesisi'nin atık tankları bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Derince Limanı'nda bulunan Gemi Atıkları Kabul Tesisimizde, atık tankları bölümünde gaz sıkışması nedeniyle ufak çaplı bir patlama meydana gelmiştir. Otomatik yangın sisteminin devreye girmesi ve İZAYDAŞ acil durum ekiplerinin müdahalelerinin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin etkin soğutma çalışmaları ile olay kontrol altına alınmıştır. Olayda herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmemiştir" ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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