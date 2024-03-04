TIR ile çarpışan motokurye hayatını kaybetti

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde TIR ile çarpışan motokurye Ahmet Arda(60) hayatını kaybetti.

Kaza, 19.30 sıralarında Derince ilçesi Deniz Mahallesi Liman Işıklar mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR ile Ahmet Arda idaresindeki 41 ARY 224 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde çarpışmanın etkisiyle TIR'ın altında kalan motosiklet sürücüsü Ahmet Arda'nın hayatını kaybettiği belirlendi. TIR sürücüsü gözaltına alındı. Motokurye Ahmet Arda'nın cenazesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.