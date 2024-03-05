Kocaeli'de bir davulcu tartıştığı muhtarı tabancayla vurdu

Çevredeki bir araçla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralı muhtarın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yeniyalı Mahallesi Şehit Mehmet Sokak'ta davulcu Samet Ş. ile muhtar Metin K. arasında ramazan ayında mahallede davul çalma izni meselesinden dolayı tartışma çıktı.

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