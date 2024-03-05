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        Kocaeli'de bir davulcu tartıştığı muhtarı tabancayla vurdu

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir ramazan davulcusu tartıştığı muhtarı tabancayla vurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 02:36 Güncelleme: 05.03.2024 - 02:36
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        Kocaeli'de bir davulcu tartıştığı muhtarı tabancayla vurdu
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir ramazan davulcusu tartıştığı muhtarı tabancayla vurdu.

        Yeniyalı Mahallesi Şehit Mehmet Sokak'ta davulcu Samet Ş. ile muhtar Metin K. arasında ramazan ayında mahallede davul çalma izni meselesinden dolayı tartışma çıktı.

        Olayın kavgaya dönüşmesiyle Samet Ş, muhtar Metin K'yi tabancayla bacağından yaraladı.

        Çevredeki bir araçla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralı muhtarın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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