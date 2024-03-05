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        İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, kursiyerlerle buluştu

        İzmit Belediye Başkanı ve CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Meslek Edindirme Kursları'nda (İZMEK) eğitim gören kadınlara projelerini anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 11:20 Güncelleme: 05.03.2024 - 11:22
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        İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, kursiyerlerle buluştu
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        İzmit Belediye Başkanı ve CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Meslek Edindirme Kursları'nda (İZMEK) eğitim gören kadınlara projelerini anlattı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gündoğdu Mahalle Konağı'nda kursiyerlerle bir araya gelen Hürriyet, kadınların el emeğiyle tasarladığı tekstil ürünlerini inceledi.

        Hürriyet, yaptığı konuşmada, yeni dönemde İZMEK eğitimlerini daha da geliştireceklerini, üreten kadınlara yeni satış imkanları sağlayacaklarını belirtti.

        Kursiyerlerin istek ve taleplerini dinleyen Hürriyet, "Sizlerin daha iyi koşullarda üretim yapabilmeniz için çalışıyoruz. Yeni dikiş makineleri ve ütüler geldi. Yeni dönemde dikiş makinelerini daha da arttıracağız. Daha fazla satış yapabilmeniz adına kapalı bir alan oluşturacağız. El emeği ürünlerinizi orada satabileceksiniz." ifadelerini kullandı.

        Programa, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Baştürk, meclis üyeliği adayları Muhammet Ertürk, Neslihan Çakır ve Vildan Bacıoğlu Taşkan ile Gündoğdu Mahalle Muhtarı Çetin Ersoy da katıldı.

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