Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi, projelerini anlattı

        Çayırova Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Bünyamin Çiftçi, yeniden seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 12:22 Güncelleme: 05.03.2024 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi, projelerini anlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çayırova Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Bünyamin Çiftçi, yeniden seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri tanıttı.

        AK Parti İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde "31 Mart Seçim Beyannamesi" programı düzenlendi.

        Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gelecek süreçte kentin ne istediğinin farkında olduklarını belirterek, "Beyannamelerde vaat değil projeler var; hepsi çalışılmış. Yarına nasıl hazırlanır onu çok iyi biliyoruz. Şimdiye kadar takım oyunu oynadık, bundan sonra da takım oyununa devam edeceğiz. Biz birlikten ve beraberlikten yana olanların hareketiyiz. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek." ifadelerini kullandı.

        Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi ise 5 yıl önce hizmet sevdasıyla yola çıktıklarını, ilçeye değer kazandıran birçok hizmete hep birlikte imza attıklarını bildirdi.

        Bu süreçte kendisine güvenenlerin başını aşağı eğecek hiçbir şey yapmadığını vurgulayan Çiftçi, şöyle devam etti:

        "Rabb'im bizi mahcup etmesin. Sizin ve sevdiklerimin başını öne eğecek herhangi bir işin içinde olmayacağım. Önümüzdeki 5 yılda sizlere hizmet etmek için yol haritamızı 3 maddede toparladık. Birincisi şehirde hayatın idamesi için yapılması gereken işler; yatırımlar ve projelerin hayata geçirilmesi... İkinci ana başlık olarak yarınların Çayırova'sı için atılması gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Üçüncü başlık olarak da Çayırova Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için yapmamız gereken tüm işleri yapmaya devam edeceğiz."

        Çiftçi, daha sonra projelerini salondakilere anlattı. Program sonunda Cumhur İttifakı'nın meclis üyesi adayları tanıtıldı.

        Programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Kardeş katili cinayeti anlattı!
        Kardeş katili cinayeti anlattı!
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        10 yıllık bekleyişin ardından saldırıda ikizlerini kaybetti
        10 yıllık bekleyişin ardından saldırıda ikizlerini kaybetti
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Eski F1 pilotunun 1995'te çalınan arabası bulundu
        Eski F1 pilotunun 1995'te çalınan arabası bulundu
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Araç sigortası için kritik karar
        Araç sigortası için kritik karar
        Okulun tek öğrencisi!
        Okulun tek öğrencisi!
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor
        Bursa'daki uçak kazasında bilirkişi incelemesi tamamlandı!
        Bursa'daki uçak kazasında bilirkişi incelemesi tamamlandı!
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Bakan Özhaseki açıkladı! Son 53 yılın en sıcak 2. şubat ayı!
        Bakan Özhaseki açıkladı! Son 53 yılın en sıcak 2. şubat ayı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması!
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi gözaltında!
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi gözaltında!
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!
        2023’te 2,2 milyon kişi emekli oldu
        2023’te 2,2 milyon kişi emekli oldu

        Benzer Haberler

        İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, kursiyerlerle buluştu
        İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, kursiyerlerle buluştu
        Kocaeli'de erkek öğrenci yurdunun çatı katında çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de erkek öğrenci yurdunun çatı katında çıkan yangın söndürüldü
        Gebze OSB-Darıca Sahil metro hattının yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı
        Gebze OSB-Darıca Sahil metro hattının yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı
        Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde hane ziyaretleri sürüyor
        Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde hane ziyaretleri sürüyor
        İzmit Belediye Başkan adayı Tutuş, seçim çalışmalarını sürdürüyor
        İzmit Belediye Başkan adayı Tutuş, seçim çalışmalarını sürdürüyor
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı