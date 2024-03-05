Öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü

Yangın sırasında yurtta yatılı olarak kalan öğrencilerin okulda olduğu belirtildi.

Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki özel bir erkek öğrenci yurdunun çatı katında sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

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