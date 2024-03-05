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        Öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü

        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde bir erkek öğrenci yurdunun çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 13:50 Güncelleme: 05.03.2024 - 13:55
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        Öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü
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        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde bir erkek öğrenci yurdunun çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki özel bir erkek öğrenci yurdunun çatı katında sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Yangın sırasında yurtta yatılı olarak kalan öğrencilerin okulda olduğu belirtildi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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