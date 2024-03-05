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        Davulcunun vurduğu muhtar: Başka mahallede ikamet ettiği için ramazanda çalmasına izin vermedim

        KOCAELİ'de, ramazanda davul çalmasına izin vermediği Samet Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 14:54 Güncelleme: 05.03.2024 - 14:55
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        Davulcunun vurduğu muhtar: Başka mahallede ikamet ettiği için ramazanda çalmasına izin vermedim
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        KOCAELİ’de, ramazanda davul çalmasına izin vermediği Samet Ş.'nin tabancayla vurduğu Yeniyalı Mahallesi Muhtarı Metin Kaplan, “Başka mahallede ikamet ettiği için davul çalmasına izin vermedim. Alkollü olduğunu anladım ve olumlu konuşmaya çalıştım. Ortak çalmayı teklif etti, onu kabul etmedim. İyi geceler deyip, arkamı döndüm. Tam yürürken sağ bacağımda acıyı hissettim” dedi.

        Körfez ilçesinde dün gece meydana gelen olayda, Yeniyalı Mahallesi Muhtarı Metin Kaplan, ramazan ayında davul çalmak isteyen Samet Ş.’ye başka mahallede ikamet ettiği için izin vermedi. Yaklaşık 15 gün önce davul çalma talebi reddedilen Samet Ş., dün gece muhtar Kaplan’ın işlettiği kıraathaneye tekrar gelip isteğini yineledi. Kaplan’ın talebini yine reddetmesi üzerine, Samet Ş. yanındaki tabancayla muhtarı sağ bacağından vurarak yaraladı. Yakınlarının Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdüğü Metin Kaplan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Yaşadıklarını anlatan muhtar Metin Kaptan, “Vatandaş bundan 15 gün önce benim işlettiğim kıraathaneye geldi ve ramazan ayında davul çalmak istediğini söyledi. Fakat kendisi başka bir mahallede ikamet ettiği için, ‘Kardeşim senin bu yaptığın yanlış, benim mahallemde davul çalacak olan kişiler var’ diye söyledim. Ondan sonra o gitti. Sonrasında bizim mahallenin çocukları davul çalmak istediklerini söylediler. Ben de, ‘Tamam siz çalın, gerekli masraflarınızı da kendiniz halledin’ dedim. Bu kişi dün akşam saat 23.30 sıralarında benim işlettiğim kıraathaneye tekrar geldi. Ben onun alkollü olduğunu anladım ve olumlu konuşmaya çalıştım. ‘Bak kardeşim, herkesin işi var, gücü var, çoluğu, çocuğu var. Sen kendi mahallende çal, onlar da burada çalsın’ dedim. Ortak çalmayı teklif etti, onu kabul etmedim. Sonra o dışarı çıktı. Ben de bir süre sonra kıraathanenin ışıklarını kapatıp, çıktım. Geçerken, ‘Kardeşim iyi geceler’ dedim. Arkamı döndüm, tam yürürken sağ bacağımda acıyı hissettim. Önce silahı kurusıkı zannettim ama ayağım kanamaya başladı. Evim yakın olduğu için kapıya kadar gelip, evin ziline bastım. Eşim ve komşular geldi. Bir komşum benim arabamı kullanarak beni hastaneye götürdü” diye konuştu.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli Samet Ş.’yi yakalamak için çalışıyor.

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