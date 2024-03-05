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        TIR'la çarpıştığı kazada ölen motokurye toprağa verildi

        KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, TIR ile çarpışarak hayatını kaybeden motokurye Ahmet Arda (60), toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 18:59 Güncelleme: 05.03.2024 - 19:05
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        TIR'la çarpıştığı kazada ölen motokurye toprağa verildi
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        KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, TIR ile çarpışarak hayatını kaybeden motokurye Ahmet Arda (60), toprağa verildi. Cenazeye Arda'nın çok sayıda motokurye arkadaşı da katıldı.

        Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Kocaeli'nin Derince ilçesi Deniz Mahallesi, Liman ışıkları mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR, Ahmet Arda yönetimindeki 41 ARY 224 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, motokurye Ahmet Arda'nın hayatını kaybettiğini belirledi. TIR sürücüsü ise polis tarafından gözaltına aldı.

        Morgdaki işlemleri tamamlanan motokurye Ahmet Arda'nın cenazesi, bugün sabah saatlerinde ailesine teslim edildi. Arda'nın cenaze namazı, Derince Yenikent Mahallesi'ndeki İmam-ı Azam camisinde ikindi namazı sonrasında kılındı. 3 çocuk babası olan Ahmet Arda'nın, 15 yıldır motokuryelik yaptığı öğrenildi. Ahmet Arda'nın cenazesi, çok sayıda motokurye arkadaşının da katıldığı cenaze namazının ardından Derince Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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