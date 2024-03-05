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        Vali Yavuz, kariyer günleri söyleşisinde öğrencilerle tecrübelerini paylaştı

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kariyer günleri söyleşisinde lise öğrencileriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 18:29 Güncelleme: 05.03.2024 - 18:36
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        Vali Yavuz, kariyer günleri söyleşisinde öğrencilerle tecrübelerini paylaştı
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        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kariyer günleri söyleşisinde lise öğrencileriyle buluştu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmit Uluğbey Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Vali Yavuz'u, Okul Müdürü Bünyamin Çakırcı, öğretmenler ve öğrenciler karşıladı.

        Okulun konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen Yavuz, Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi gibi bölümleri tercih edenler için valiliği önerdiğini belirtti.

        Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil etmenin şereflerin en büyüğü olduğuna değinen Yavuz, "Eğer engin insan sevginiz, engin vatan ve millet sevginiz varsa, bu kutlu millete hizmet etmek istiyorsanız bu mesleğe buyurun gelin derim. Önce kendinizi tanıyarak başlayın. Benim yeteneklerim nedir, hangi alanda daha başarılı olabilirim? Neyi çok seviyorum, hangi dersleri çalışırken çok mutlu oluyorum, keyifle okuyorum, hangisinden uzaklaşıyorum? Sosyal kişiliğe sahip miyim? Biraz içine kapanık, insanlardan uzak durmayı tercih mi ediyorum? Dolayısıyla yeteneklerinizi keşfetmeniz ve kendinizi tanımanızda fayda var." değerlendirmesinde bulundu.

        Öğrencilerin kendilerine yol haritası seçmeleri gerektiğini vurgulayan Yavuz, hedeflerine ulaşmak için yoğun çaba göstermelerini ve tercihleri doğrultusunda ilgili kurumlarla görüşmelerini tavsiye etti.

        Vali Yavuz, sınavlara ilişkin de nasihatlerde bulunarak, "Sınavlara girdiğinizde sakin kalın, 3-5 soru yapamadım diye panik olmayın. Zinde durun, güçlü kalın, yapabileceğinize odaklanın, konuyu değiştirin başka bir yerden devam edin, sonra tekrar dönün. Panik olmayın. Sınav dünyanın sonu değil ama bu süreci iyi yönetirseniz emin olun sınava girenler arasında birkaç soruyla fark açacaksınız." ifadesini kullandı.

        Söyleşi, Yavuz’un öğrencilerin sorularını cevaplandırmasının ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

        Programa, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan da katıldı.

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