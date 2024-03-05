Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 kentte zarar gören araçların şasi numarası bilgilerinin yurt dışından getirilen araçlara aktararak değiştirdikleri tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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