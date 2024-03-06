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        Başiskele Belediye Başkanı Özlü, şoförlere ulaşım yatırımlarını anlattı

        Başiskele Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Başiskele Belediye Başkan adayı Yasin Özlü, seçim çalışmaları kapsamında Kullar Kartonsan Kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 09:27 Güncelleme: 06.03.2024 - 09:38
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        Başiskele Belediye Başkanı Özlü, şoförlere ulaşım yatırımlarını anlattı
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        Başiskele Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Başiskele Belediye Başkan adayı Yasin Özlü, seçim çalışmaları kapsamında Kullar Kartonsan Kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi.

        Kooperatif Başkanı Sabahattin Şekersoy ve yönetimi tarafından ağırlanan Özlü, ulaşım yatırımlarıyla ilçeye yön vereceklerini belirterek, şoförlere ulaşım alanında yapılacak yatırımları anlattı.

        Özlü, ilçe trafiğine çözüm için önemli adımların atıldığına işaret ederek, "Vaat değil, projelerimiz var. Ulaştırma Bakanlığımız ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği Güney Otoyolu projesi önümüzdeki dönem start alacak. Otoyol projesinin yanında, ilçe içindeki bağlantı yollarını da tamamlayıp kentin geleceğine yön vereceğiz." ifadelerini kullandı.

        Başiskele'nin farklı noktalarına toplam 2 bin araçlık otoparklar yapılacağını bildiren Özlü, "Başiskele'de otopark ihtiyacı ortaya çıkmaya başladı. Bu nedenle 2 bin araç kapasiteli otoparklar yapacağız. D-130 üzerinde yer alan üst geçitleri de daha modern hale getireceğiz. Ulaşımda konforu artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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