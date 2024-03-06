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        İzmit Belediye Başkan adayı Tutuş, esnafın taleplerini dinledi

        Kocaeli'de, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, ilçede esnafla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 09:35 Güncelleme: 06.03.2024 - 09:45
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        İzmit Belediye Başkan adayı Tutuş, esnafın taleplerini dinledi
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        Kocaeli'de, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, ilçede esnafla buluştu.

        AK Parti İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Belsa Plaza Sokağı'nda esnaf Metin Eryılmaz ve Murat Dünen'in ev sahipliğinde esnaf buluşması gerçekleştirildi.

        Yaklaşık 2 saat süren buluşmada, esnafın talepleri dinlendi.

        İzmit Belediye Başkan adayı Tutuş, yaptığı konuşmada, 5 yıllık meclis üyeliği görevi boyunca İzmit'in menfaati için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

        Tutuş, 31 Mart’ta İzmitlilerin desteğiyle belediye başkanı olarak görevini sürdürmeyi istediğini vurgulayarak, "Biz hiç kimseyle inatlaşarak, kavga ederek yola çıkmadık. Hiç kimsenin siyasi ideoloji ve memleketine bakmadan, bu kentin her ferdiyle barışık olacağız. Herkesin belediyesi ve herkesin belediye başkanı olarak, kaynakları eşit ve şehrin menfaati için kullanacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

        Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur ve çok sayıda esnaf katıldı.

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