Kocaeli'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Emek Mahallesi 100. Yıl Sokak'taki 5 katlı apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dairede hasar oluştu.
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