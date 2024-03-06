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        Kocaeli'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 18:31 Güncelleme: 06.03.2024 - 18:34
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        Kocaeli'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Emek Mahallesi 100. Yıl Sokak'taki 5 katlı apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dairede hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

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