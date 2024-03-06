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        Short Track Federasyon Kupası 3. ve 4. yarışları, Kocaeli'de başladı

        Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Short Track Federasyon Kupası'nda 3. ve 4. yarışlar, Kocaeli'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 15:50 Güncelleme: 06.03.2024 - 15:57
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        Short Track Federasyon Kupası 3. ve 4. yarışları, Kocaeli'de başladı
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        Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Short Track Federasyon Kupası'nda 3. ve 4. yarışlar, Kocaeli'de başladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İzmit Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlar, erkekler, gençler C, D, E, F ve G kategorilerinde 3'ü ferdi olmak üzere 50 kulüpten 208 sporcu mücadele ediyor.

        Kadınlar, erkekler, gençler C ve D kategorilerinde müsabakaların gerçekleştirildiği 3. yarışlar, yarın sona erecek. 8-9 Mart'ta ise gençler E, F ve G kategorilerinin yer aldığı 4. yarışlar yapılacak.

        Organizasyon sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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