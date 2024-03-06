Short Track Federasyon Kupası 3. ve 4. yarışları, Kocaeli'de başladı

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Short Track Federasyon Kupası'nda 3. ve 4. yarışlar, Kocaeli'de başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İzmit Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlar, erkekler, gençler C, D, E, F ve G kategorilerinde 3'ü ferdi olmak üzere 50 kulüpten 208 sporcu mücadele ediyor.

Kadınlar, erkekler, gençler C ve D kategorilerinde müsabakaların gerçekleştirildiği 3. yarışlar, yarın sona erecek. 8-9 Mart'ta ise gençler E, F ve G kategorilerinin yer aldığı 4. yarışlar yapılacak.

Organizasyon sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edilecek.