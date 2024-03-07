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        Jandarma, aile içi şiddetle mücadeleye karşı 150 bin kişiye eğitim verecek

        KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı tarafından aile içi şiddetle mücadele amacıyla oluşturulan 'Şiddetsiz Yaşam Alanı' projesi başlarken, ilk eğitim Kartepe ilçesindeki Uzuntarla Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 10:46 Güncelleme: 07.03.2024 - 10:50
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        Jandarma, aile içi şiddetle mücadeleye karşı 150 bin kişiye eğitim verecek
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        KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı tarafından aile içi şiddetle mücadele amacıyla oluşturulan ‘Şiddetsiz Yaşam Alanı’ projesi başlarken, ilk eğitim Kartepe ilçesindeki Uzuntarla Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Proje kapsamında kentin kırsal mahallelerinde yaşayan yaklaşık 150 bin kişiye eğitim verilecek. Eğitim sonrasında ise mahallelerde jandarmaya yapılan şikayetler takip edilerek projenin başarı oranı ölçülecek.

        Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan ‘Şiddetsiz Yaşam Alanı’ projesinin ilk toplantısı Kartepe ilçesindeki kırsal Uzuntarla Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Mahallede yaşayan erkek ve kadınlara yönelik 2 farklı eğitimden oluşan toplantılarda, aile içi şiddetin sadece fiziksel şiddet anlamına gelmediği anlatılarak, şiddet çeşitleri konusunda bilgiler verildi. Kadınlara, Jandarma Astsubay Başçavuş Şenay Soylu ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli Sosyolog Elin Şehnaz Uysal tarafından Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile Aile İçi Şiddeti Önleme Merkezi’nin (ŞÖNİM) çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Erkeklere yönelik toplantıda ise Uzuntarla Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Burhan Boz tarafından yapılan bilgilendirmede, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’dan sadece kadınların faydalanabileceği yönündeki yanlış anlaşılma düzeltilerek, aile içi şiddet çeşitleri ve bu durumun evdeki çocuklarda sebep olduğu olumsuzluklar anlatıldı.

        MAHALLEYE AFİŞ ASILDI

        Toplantıların tamamlanmasının ardından eğitimleri veren komutanlar tarafından mahalle muhtarlığının kapısına ‘Şiddetsiz Yaşam Alanı Uzuntarla Mahallesi’ yazılı afiş asıldı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk sahasında bulunan 258 mahallede yaklaşık 150 bin kişiye bu eğitimi verecek. Eğitimlerin ardından, mahallelerde jandarmaya yansıyan şikayetlerin değişimlerine bakılarak projenin başarı oranı ölçülecek.

        'ERKEKLERİN DE KATILIMLARI OLDUĞU İÇİN AYRI MEMNUN OLDUM'

        Eğitim hakkında açıklamalarda bulunan Uzuntarla Mahalle Muhtarı Nimet Karagöz, "Böyle bir program olduğu için çok memnun oldum. İnşallah kadınlarımıza faydalı olur. Erkeklerin de katılımları olduğu için ayrı memnun oldum; bu derecede beklemiyordum. Eğitim çok güzeldi; çok faydalı oldu. Bayanlara, gençlerimize, kızlarımıza çok faydalı olacağını, daha da iyi olacağını düşünüyorum" dedi. Böyle eğitimlerin şiddetle mücadelede etkin olduğunu belirten Karagöz, "Çünkü bırakırsak, elden uzaklaşır; gençlerimiz dağılır. Böyle bir programla onları daha da toparlayacağımıza inanıyoruz; faydalı olacağını da düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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