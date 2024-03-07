Kocaeli'de eski damadıyla tartışırken merdivenlerden düşen kadın yaralandı

Akse Mahallesi 2407 Sokak'ta eski eşi İ.K. ile konuşmaya gelen İbrahim Ç. binanın girişinde eski kayınvalidesi H.K. ile karşılaştı.

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