Kocaeli'de eski damadıyla tartışırken merdivenlerden düşen kadın yaralandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eski damadıyla tartıştığı sırada merdivenlerden düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eski damadıyla tartıştığı sırada merdivenlerden düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Akse Mahallesi 2407 Sokak'ta eski eşi İ.K. ile konuşmaya gelen İbrahim Ç. binanın girişinde eski kayınvalidesi H.K. ile karşılaştı.
İkili arasında çıkan tartışma sonucu H.K, merdivenlerden düşerek yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan İbrahim Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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