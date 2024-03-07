Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 710 bin makaron ele geçirildi

Bu kapsamında Anadolu Otoyolu'nun İzmit geçişinde durdurulan araçta yapılan aramada, 710 bin makaron bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan bir araçta 710 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

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