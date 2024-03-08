Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Gönüllü kadın itfaiyeci ekiplerin alevlerle mücadelesine güç katıyor

        CEM ALİ KUŞ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 12 yıldır gönüllü itfaiyecilik yapan Medine Üstün, ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 11:29 Güncelleme: 08.03.2024 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gönüllü kadın itfaiyeci ekiplerin alevlerle mücadelesine güç katıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        CEM ALİ KUŞ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 12 yıldır gönüllü itfaiyecilik yapan Medine Üstün, ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor.

        Üç çocuk annesi 38 yaşındaki Üstün, yaşadıkları Mollafenari Mahallesi'nin merkeze uzak olması nedeniyle 25 yıl önce yangınlara müdahale için gönderilen tankerle gönüllü itfaiyecilik yapan babasından etkilendi.

        Üstün, 12 yıl önce gönüllü itfaiyecilik yapmaya karar vererek buna yönelik eğitim aldı.

        Her an göreve hazır olan Üstün, yangın ihbarı alındığında ekiplerle alevlere müdahale etmek için olay mahalline hareket ediyor.

        - "Kadınlara hayallerinin peşinden gitmelerini öneriyorum"

        Medine Üstün, AA muhabirine, gönüllü itfaiyeciliğe babasından etkilenerek başladığını söyledi.

        Görevini severek yaptığını dile getiren Üstün, "Hiçbir maddi karşılığı yok, manevi karşılığı var. Ne kadar yorgun olsam bile görevden evime dönerken mutlu oluyorum çünkü huzur veriyor bana bu iş." dedi.

        Üstün, göreve ilk başladığında bazı kişilerin tepkisiyle karşılaştığını anlatarak, şöyle devam etti:

        "İlk başta erkek işi olarak gördükleri için hem cinslerimden ve karşı cinsler tarafından yadırganıyordum ama şimdi onlar da bir yangın olduğu zaman bana soruyorlar durum nedir diye. Herkes itfaiyeci gibi çalıştığımı kabullendiği için ben de mutlu oluyorum. Hemcinslerim çekingen davranmasınlar, erkek mesleği diye bir şey kalmadı. Günümüz şartlarında kadınların da bazı şeyleri yapabileceğini göstermiş olduk. İtfaiyecilik de ağır bir meslek gibi görünse de dahil olduğum olaylarda başarabildiğimi gördüm. Kendi potansiyelimi gördükten sonra daha da ileriye gittim."

        Toplumu kadınların değiştireceğini belirten Üstün, "Biz gelişirsek çocuklarımız ve gelecek nesil gelişecek. Kadınlara çekingen davranmayıp hayallerinin peşinden gitmelerini öneriyorum." ifadesini kullandı.

        Üstün, ekiplerle uyum içinde çalıştıklarına değinerek, "İtfaiye amirlerim de önceden bana görev vermekte çekingen davransalar da artık yapabildiklerimi gördükleri için benden yardım istedikleri oluyor. Bu da benim hoşuma gidiyor." diye konuştu.

        Zaman fark etmeksizin görev yaptığını aktaran Üstün, toplum yararına hizmet vermenin kendisini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sakata gelmeyin! Egzersiz videoları, sakatlıklara yol açabilir!
        Sakata gelmeyin! Egzersiz videoları, sakatlıklara yol açabilir!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        Çalışan kadınlar için rehber
        Çalışan kadınlar için rehber
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Stoperde kim oynayacak?
        Stoperde kim oynayacak?
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        Cenazeye köpeğin tasmasındaki 'çip'ten ulaşıldı! Son av!
        Cenazeye köpeğin tasmasındaki 'çip'ten ulaşıldı! Son av!
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        İsveç'in 2. Dünya Savaşı sonrası süren tarafsızlığı sona erdi
        İsveç'in 2. Dünya Savaşı sonrası süren tarafsızlığı sona erdi
        Mısır'dan sonra ABD'ye kaçtıkları ortaya çıktı!
        Mısır'dan sonra ABD'ye kaçtıkları ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de demir yüklü tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Kocaeli'de demir yüklü tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Kocasını kanserden kaybedince yıllardır emek verdikleri atölyenin başına ge...
        Kocasını kanserden kaybedince yıllardır emek verdikleri atölyenin başına ge...
        Özgür Özel: Başkanın başarı karnesini gösteren memnuniyet anketleri yapacağ...
        Özgür Özel: Başkanın başarı karnesini gösteren memnuniyet anketleri yapacağ...
        CHP Genel Başkanı Özel, Kocaeli'de proje tanıtım toplantısında konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Kocaeli'de proje tanıtım toplantısında konuştu:
        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 710 bin makaron ele geçirildi
        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 710 bin makaron ele geçirildi
        Kocaeli'de "Güven Toplumunun İnşası" eğitimi düzenlendi
        Kocaeli'de "Güven Toplumunun İnşası" eğitimi düzenlendi