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        Gölcük'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 16:28 Güncelleme: 08.03.2024 - 16:40
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        Gölcük'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Anıtpark'ta gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

        Daha sonra Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurten Turnalı, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Kadınlarımız dün olduğu gibi bugün de hayatın, sosyal yaşamın ve devlet yönetimi içerisinde bulunmaya devam ediyor." dedi.

        Gölcük Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadına verdiği öneme değinerek, "Cumhuriyet kazanımlarımızla, Türk kadını, birçok ülkeden önce haklarını elde etti. Bugün kadınımız, hayatın ve yaşamın her alanında var." diye konuştu.

        Daha sonra Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneğinde açılan resim sergisi gezildi.

        Törene, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, sivil toplum kuruluşların temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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