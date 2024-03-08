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        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Biz ittifak görüşmeleri ile ilgili noktayı koyduk, o defteri kapattık

        KOCAELİ'de gazetecilerle bir araya gelen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, ittifak görüşmeleriyle ilgili, "Bazı partiler, bazı yerlerde adaylarını çekip bir yerlere destek verebilirler ama HÜDA PAR açısından biz ittifak görüşmeleriyle ilgili noktayı koyduk, o defteri kapattık" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 13:41 Güncelleme: 08.03.2024 - 13:45
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        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Biz ittifak görüşmeleri ile ilgili noktayı koyduk, o defteri kapattık
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        KOCAELİ'de gazetecilerle bir araya gelen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, ittifak görüşmeleriyle ilgili, "Bazı partiler, bazı yerlerde adaylarını çekip bir yerlere destek verebilirler ama HÜDA PAR açısından biz ittifak görüşmeleriyle ilgili noktayı koyduk, o defteri kapattık" dedi.

        HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kartepe ilçesinde, bir restoranda gazetecilerle bir araya geldi. Genel Başkan yardımcıları ve il yöneticilerinin de katıldığı toplantıda konuşan Yapıcıoğlu, yerel seçimlerle ilgili, savaşa değil, seçime gidildiğini ifade etti. Yapıcıoğlu, açıklamasında, "Bu seçimlere hazırlık yapan bütün siyasi partiler, bu siyasi partilerin merkez yöneticileri ve adayları kullandıkları dile, kurdukları üsluba dikkat etsinler. Kim ki, kendi siyasi çıkarları için, kendi tabanını konsolide etmek, kendi tabanındaki safları sıklaştırmak için bu milletin evlatlarını birbirine karşı kışkırtıp düşmanlaştırıcı bir dil kullanıyorsa, o millete düşmandır, ondan millete hayır gelmeyecektir. Bizim dilimiz ve üslubumuz, bize saldıranlar ne kadar çirkefleşirse çirkefleşsin asla onların kurduğu dil gibi, onların üslubu gibi olmayacak. Biz kimseye hakaret etmeden siyasetimizi yapmaya devam edeceğiz ama yeri geldiğinde, cevap vermek gerektiğinde mutlaka onlar da hak ettikleri cevabı alacaklardır" dedi.

        İttifak hakkında konuşan Yapıcıoğlu, "Bazı yerlerde şu söylentileri dolaşıyor. Birileri diyor ki 'İttifak görüşmeleri noktalandı mı? O kapı kapandı mı? Halen devam ediyor mu? Bazı yerlerde adayların, bazı partilerin kendi adaylarını çekebileceği falan konuşuluyor.' Mümkündür. Bazı partiler, bazı yerlerde adaylarını çekip bir yerlere destek verebilirler ama bizim açımızdan, HÜDA PAR açısından, biz ittifak görüşmeleri ile ilgili noktayı koyduk, o defteri kapattık. Çıkardığımız adayları, hepsiyle, inşallah en iyi şekilde bir sonuç almak üzere, sahada birlikte çalışıyoruz ve seçtirmek için elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyacağız" diye konuştu.

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