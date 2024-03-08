Yalnız yaşadığı evindeki yangında öldü

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde yalnız yaşayan İmran Özçelik (81), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Kartepe ilçesine bağlı Derbent Mahallesi Gevrek Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. Evden yükselen dumanları görenler, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alıp evdeki dumanı tahliye etti. Eve giren ekipler, yalnız yaşayan İmran Özçelik'i salonda hareketsiz yatar halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özçelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özçelik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.