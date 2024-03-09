Derince Belediye Başkan adayı Şirin, seçim çalışmalarını sürdürüyor

Şirin, Çenedağ Mahallesi'nde hizmete sunmayı planladıkları projelere de değinerek, "Bizleri muhabbetle karşılayan esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Ortak sevdamız Derince'miz için hazırız, kararlıyız. Allah nasip ederse, 31 Mart tarihinde yapılacak seçimleri kazanarak ilçemize hizmet etmenin onurunu yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Çenedağ Mahallesi'nde düzenlenen programda esnafla sohbet eden Şirin, projelerini ve hedeflerini anlattı.

AK Parti İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmalarına devam eden Şirin, Büyük Birlik Partisi (BBP) Derince İlçe Başkanı Samet Çetin'in organize ettiği esnaf buluşması programına katıldı.

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