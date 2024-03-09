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        Derince Belediye Başkan adayı Şirin, seçim çalışmalarını sürdürüyor

        Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Derince Belediye Başkan adayı İbrahim Şirin, esnafa projelerini anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 11:11 Güncelleme: 09.03.2024 - 11:17
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        Derince Belediye Başkan adayı Şirin, seçim çalışmalarını sürdürüyor
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        Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Derince Belediye Başkan adayı İbrahim Şirin, esnafa projelerini anlattı.

        AK Parti İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmalarına devam eden Şirin, Büyük Birlik Partisi (BBP) Derince İlçe Başkanı Samet Çetin'in organize ettiği esnaf buluşması programına katıldı.

        Çenedağ Mahallesi'nde düzenlenen programda esnafla sohbet eden Şirin, projelerini ve hedeflerini anlattı.

        Şirin, Çenedağ Mahallesi'nde hizmete sunmayı planladıkları projelere de değinerek, "Bizleri muhabbetle karşılayan esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Ortak sevdamız Derince'miz için hazırız, kararlıyız. Allah nasip ederse, 31 Mart tarihinde yapılacak seçimleri kazanarak ilçemize hizmet etmenin onurunu yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

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