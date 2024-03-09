Kocaeli Valisi Yavuz'dan ramazan ayı mesajı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, İslam aleminin özlemle beklediği, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan on bir ayın sultanı ramazana kavuşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Ramazan ayının gönülleri birbirine bağladığını, insana acizliğini anımsatarak gaflet ve günahtan arındırdığına işaret eden Yavuz, ramazanın, ilahi şefkat ve merhametin üst düzeyde olduğu, ruhların oruçla sükun bulduğu terbiye ayı olduğunu vurguladı.

Ramazanda yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemine değinen Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

"Bu mübarek ayda bizlere düşen görev, yardımlaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini en güzel şekilde yaşayıp, yaşatmaktır. 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.' hadisi şerifin rehberliğinde, elimizden geldiği kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza daha fazla el uzatmalı, komşu ve akrabalarımız daha fazla hatırlanmalıdır. Tuttuğumuz oruçlar ve yaptığımız ibadetler eşliğinde, infak, sahur ve iftarlarla yoksulların doyurulup gözetildiği, rehberimiz Kur’an-ı Kerim'i okuyup düşünerek, dua ve niyazlarımızla af ve mağfiretin çokça ihsan edildiği feyz, rahmet ve bereket ayını, en iyi şekilde değerlendirerek yüce Rabbi'mizin rızasını kazanmaya muvaffak olalım. Hem kendi ruhumuzu fethetmek, hem de gönülleri kazanabilmek için bu mübarek ayın ilimizde, ülkemizde ve dünyada sağlık, huzur ve güven içerisinde geçmesini temenni ediyor, tüm İslam alemine, ülkemize ve Kocaelili hemşehrilerimize hayırlı ramazanlar diliyorum."