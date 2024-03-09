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        Ümit Özdağ: Oyları değil, vatanı bölmeyelim (2)

        ADAYLARINITANITTIZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kocaeli programı kapsamında Gebze, Dilovası, Körfez, Derince, İzmit ve Gölcük ilçelerini de ziyaret edip, son olarak Başiskele ilçesinde bulunan bir otelde partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 23:22 Güncelleme: 09.03.2024 - 23:25
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        Ümit Özdağ: Oyları değil, vatanı bölmeyelim (2)
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        ADAYLARINITANITTI

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kocaeli programı kapsamında Gebze, Dilovası, Körfez, Derince, İzmit ve Gölcük ilçelerini de ziyaret edip, son olarak Başiskele ilçesinde bulunan bir otelde partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı. 

        ‘BU BANA BÜYÜK BİR RAHATLAMA VERMİYOR’

        Partililere seslenen Genel Başkan Özdağ, “Şundan adımın Ümit Özdağ olduğu kadar eminim. Zafer Partisi önümüzdeki süreçte Türkiye'yi yönetecek iktidar partisidir ve bu iktidar, düşünüldüğü kadar uzakta değildir. Çünkü Zafer Partisi'nin dünyayla ilgili, bölgemizle ilgili ve Türkiye'yle ilgili koyduğu teşhisler ve tedavi yöntemleri doğrudur. Mesele bunu Türk halkına aktarabilmemizdir. Ancak bu bana büyük bir rahatlama vermiyor. Çünkü Türkiye şu anda bir nitrogliserin tankının üstüne çıkmış, güneş yağı sürmüş, mayosunu giymiş, gözüne güneş gözlüğü takmış, ağzına da bir puro almış, güneşlenen bir insana benziyor. Nitrogliserin tankı ısıyla patlar ve ülkemiz bir patlamaya doğru gidiyor. Konya, İstanbul, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Mersin emperyalizmin ülkemize diş geçirmeye çalıştığı yerler. Bunun için çok uyanık olmalıyız. Hele şu anda verdikleri mücadeleyle, Türkiye'yle emperyalizmin Türkiye'yi bölme projesi arasındaki son savunma hattı olan Zafer Partililer olağanüstü bir olmalılar” dedi. 

        ‘ÖZGÜR ÖZEL AĞZIYLA DA CUMHURİYETİ SAVUNAMAZSINIZ’

        “6’lı masanın aylarca çalışarak oluşturduğu protokolü 3 günde tarihin çöplüğünü atıp, o Atatürk Cumhuriyeti'ni tasfiye belgesini ait olduğu yere gönderip, 1924 Anayasası, terörle mücadele, sığınmacıların vatanlarına dönüş maddelerini Kemal Kılıçdaroğlu'na imzalattık” diyen Özdağ, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘İdare-i maslahatçılar ile devrim olmaz’ diyordu. Evet, İdare-i maslahatçılar ile devrim olmaz ve İdare-i maslahatçılar ile Türkiye Cumhuriyeti de savunulamaz. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi ile Cumhuriyet'i savunamazsınız. Onun için sarı muhalefetle cumhuriyeti savunamazsınız. Onun için cıvık cıvık bir popülizmle İstanbul'da, pazarda, Türkçe bilmeyen bir kadın ‘Benimle Kürkçe konuşuyor, ben anlamıyorum; öğrenmek için çaba sarf ediyorum’ diyen İmamoğlu zihniyetiyle cumhuriyeti, Atatürk'ü savunamazsınız. Atatürk'ün adını binlerce şehit pahasına ‘Tunceli’ verdiği yere gidip, orada Tuncelililere ‘Sevgili Dersimliler’ diyen Özgür Özel ağzıyla da cumhuriyeti savunamazsınız” ifadelerini kullandı.

        3 PARTİYE DAVET

        Partilere çağrıda bulunan Özdağ, “Gerçek Atatürkçü Cumhuriyet Halk Partililere sesleniyorum. Bakın Diyarbakır'da 12 kilometrelik bir bulvara ‘Şeyh Said’ ismi verildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir tek tepki geldi mi? Hayır. Bir siyasi ve hukuki itiraz geldi mi? Hayır. Kimden geldi? Zafer Partisi'nden geldi. Çünkü Atatürk'ün gerçek partisi Zafer Partisi’dir. Bütün Atatürkçü Cumhuriyet Halk Partilileri, ait oldukları gerçek partilerine, Zafer Partisi milliyetçiliği konusunda ve Türkiye’ye sevgilerinden hiç endişe duymadığım İYİ Partili kardeşlerimi de Atatürk çizgisindeki gerçek Türk milliyetçisi Zafer Partisi’ne davet ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi’nde hala ‘Türkeş’in partisi’ diye kalan eski arkadaşlarımızı da nasıl Atatürk’ün gerçek partisi Zafer ise, Alparslan Türkeş’in de gerçek partisi Zafer Partisi’dir; Zafer Partisi’ne davet ediyorum. Atatürk ile sorunu olan, İstiklal Harbiyle sorunu olanı da Zafer Partisi’ne davet etmiyorum. Nereye giderlerse gitsinler" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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