Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kocaeli'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Özdağ, partisinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nermin Tol ve ilçe belediye başkan adaylarıyla Darıca, Gebze, Dilovası, Körfez, Derince, İzmit ve Gölcük ilçelerini ziyaret etti.

Esnafla sohbet eden Özdağ, vatandaşlarla ve partililerle fotoğraf çektirdi.

Gölcük'te seçim otobüsüyle şehir turu atıp Amiral Sağlam Caddesi'nde halka seslenen Özdağ, daha sonra aday tanıtım programının yapıldığı Başiskele ilçesindeki otele gitti.

Zafer Partisi İl Başkanı Ender Oğuz'un, açılış konuşmasını yaptığı sırada salona girmek isteyen Zafer Partisi İzmit Belediye Başkan adayı Recep Yazıcı ve beraberindekiler ile salondaki partililer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sinirli bir şekilde araya giren Ümit Özdağ, tarafları ayırdı.

Olayın yatışmasının ardından kürsüye çıkan Özdağ, Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhuriyeti savunamayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Onun için sarı muhalefetle cumhuriyeti savunamazsınız. Onun için cıvık cıvık bir popülizmle 'İstanbul'da, pazarda Türkçe bilmeyen bir kadın benimle Kürtçe konuşuyor. Ben anlamıyorum, öğrenmek için çaba sarf ediyorum.' diyen İmamoğlu zihniyetiyle cumhuriyeti, Atatürk'ü savunamazsınız. Atatürk'ün, adını binlerce şehit pahasına Tunceli verdiği yere gidip orada Tuncelililere, sevgili Dersimliler diyen Özgür Özel ağzıyla da cumhuriyeti savunamazsınız."

Özdağ, konuşmasının ardından partisinin Kocaeli'deki belediye başkan adaylarını sahneye çağırdı.

Bir partilinin İzmit Belediye Başkan adayının sahneye çağırılmadığını söylemesi üzerine Özdağ, İzmit Belediye Başkan adayı Recep Yazıcı'yı da sahneye davet etti.

Program sonunda Özdağ, İl Başkanı Ender Oğuz ile İzmit Belediye Başkan adayı Recep Yazıcı'yı bir araya getirerek tokalaştırdı.