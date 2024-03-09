Kocaeli'de kumar oynayan 8 kişiye 51 bin 400 lira ceza verildi

Kumar oynayan 8 kişiye toplam 51 bin 400 lira idari para cezası uygulanırken, kumarda kullanılan 4 bin 395 liraya el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçunun engellenmesi için Kartepe'deki eğlence ve istirahat yerlerinde denetim yaptı.

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