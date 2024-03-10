Stat:YıldızEntegre Kocaeli
Hakemler: Feridun Daldaş, Ömer Lütfü Aydın, Abdülhamit Söyler
Kocaelispor: Harun Tekin, Yusuf Abdioğlu (Dk.57 Beridze), Burak Öksüz, Emir Ortakaya, Vukovic (Dk.84 Sheidaev), Amaral, Kharaishvili (Dk. 36 Yusuf Cihat Çelik), Atilla Turan, Candeias (Dk. 84 Kouakou), Barış Alıcı (Dk.58 Mehmet Yılmaz), Skhirtladze
Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Zahit Çınar (Dk.66 Samet Asatekin), Hasanalizada, Gökhan Akkan, Çağrı Giritlioğlu, Mehmet Coşkun (Dk.66 Stankovski), Hikmet Çiftçi, Mahamadou Ba (Dk.82 Muhammed Akarslan), Tidiany Bangoura (Dk.88 Gameli), Mamba (Dk. 86 Sadık Baş), Togui
Gol: Dk.46 Tidiany Bangoura, Dk.76 Mamba (Penaltıdan) (Tuzlaspor), Dk.61 Amaral (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk.31 Kharaishvili, Dk.37 Yusuf Abdioğlu, Dk.75 Atilla Turan, Dk. 77 Amaral, Dk. 90+10 Beridze (Kocaelispor), Dk.77 Mahamadou Ba, Dk. 90+6 Hikmet Çiftçi (Tuzlaspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 90+11 Skhirtladze (Kocaelispor)
KOCAELİ
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.