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        Kocaeli'de anne ve 4 çocuğu, gazdan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Kocaeli'de anne ile 4 çocuğu, gazdan zehirlendikleri şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 23:32 Güncelleme: 10.03.2024 - 23:38
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        Kocaeli'de anne ve 4 çocuğu, gazdan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        Kocaeli'de anne ile 4 çocuğu, gazdan zehirlendikleri şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

        Yavuz Sultan Mahallesi Dilek Sokak'ta Sema Ö. (42), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp kendisinin ve çocuklarının fenalaştığını söyleyerek yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan anne Sema Ö. ile çocukları A.Ö. (13), G.Ö. (9), L.Ö. (7) ve L.Ö'nün (4) durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Ailenin doğal gaz sızıntısından zehirlendikleri değerlendiriliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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