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        Kandıra Belediye Başkan adayı Ölmez, seçim çalışmalarını sürdürdü

        Kocaeli'de, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Kandıra Belediye Başkan adayı Erol Ölmez, Kefken Mahallesi'nde vatandaşlara projelerini anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 12:17 Güncelleme: 11.03.2024 - 12:21
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        Kandıra Belediye Başkan adayı Ölmez, seçim çalışmalarını sürdürdü
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        Kocaeli'de, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Kandıra Belediye Başkan adayı Erol Ölmez, Kefken Mahallesi'nde vatandaşlara projelerini anlattı.

        AK Parti İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmalarını sürdüren Ölmez, Kefken Mahallesi ve Kefken Pazar Yeri'ni ziyaret etti.

        Vatandaşların taleplerini dinleyen Ölmez, projelerini anlatarak mahalle sakinlerinden destek istedi.

        Mahallede karşılaştığı çocuklara hediyeler veren Ölmez, iş yerlerini de ziyaret ederek esnafın talep ve sorunlarını dinledi.

        Ölmez, yaptığı konuşmada, Kandıra için çalışmaya hazır olduğunu belirterek, "Halkımızı, sokağımızı dinliyoruz. Biz halkın yanındayız ve halkın adamıyız. Vatandaşlarımız ne istiyorsa, daha iyisini yapmak için mücadele edeceğim. Hükümetimiz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz bizlerin yanında. Hep birlikte el ele vererek, Kandıra için çalışacağız. Kandıra'yı yeni bir eforla yönetmeye devam edeceğiz. Bizlere vereceğiniz desteğe layık olacağız." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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