Kocaeli'de ciple çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ciple çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ciple çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Beylikbağı Mahallesi'nde M.B. yönetimindeki 34 DBG 555 plakalı cip ile E.Ş. idaresindeki 41 ALR 039 plakalı otomobil çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü E.Ş, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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