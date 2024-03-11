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        Kocaeli'de boğazına şeker takılan çocuk, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boğazına şeker takılan çocuk, fırın çalışanının uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde boğulmaktan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 14:55 Güncelleme: 11.03.2024 - 14:58
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        Kocaeli'de boğazına şeker takılan çocuk, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boğazına şeker takılan çocuk, fırın çalışanının uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde boğulmaktan kurtuldu.

        Esentepe Mahallesi Ağadere Caddesi'ndeki fırına ekmek almaya gelen kadının 4 yaşlarındaki erkek çocuğunun boğazına şeker kaçtı. Durumu fark eden kadın paniklerken, işletme çalışanlarından Recep İslam, Heimlich manevrası uygulayarak şekeri çıkarmayı başardı.

        Bu arada olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        İslam, AA muhabirine, çocuğun hareketlerinin garipleştiğini fark ettiğini anlatarak, "Sonra kadın bağırmaya başladı, nefes alamadığını söyledi. İlk önce su istedi, verdim. Daha sonrasında fark ettim ki, nefes alamıyor. Sonra çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtarmaya çalıştım ve başardım. Şekeri boğazından atmasını sağladık. Kurtardık Allah'a şükür. " dedi.

        İlk kez böyle bir olayla karşılaştığını anlatan İslam, Heimlich manevrasını videolardan izleyerek öğrendiğini ve herkesin bilmesi gerektiğini vurguladı.

        İslam, o sırada elinden geleni yapmaya çalıştığını dile getirerek, "Ben olmasaydım büyük ihtimal boğulacaktı çünkü o anda kimse yoktu burada. Annesi sırtına doğru vurdu, o şekilde kurtarmaya çalıştı. Bilmediği belliydi." dedi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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