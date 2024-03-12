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        Kocaeli'de kumar oynayan 8 kişiye 51 bin 400 lira ceza verildi

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynayan 8 kişiye 51 bin 400 lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 08:57 Güncelleme: 12.03.2024 - 08:58
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        Kocaeli'de kumar oynayan 8 kişiye 51 bin 400 lira ceza verildi
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynayan 8 kişiye 51 bin 400 lira idari para cezası kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçunun engellenmesi için Kartepe'deki eğlence ve istirahat yerlerinde denetim yaptı.

        Denetimlerde, ruhsatsız umuma açık yere dönüştürülmüş mekanda kumar oynattığı belirlenen E.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kumar oynayan 8 kişiye toplam 51 bin 400 lira idari para cezası uygulanırken, suçta kullanılan 5 bin liraya el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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