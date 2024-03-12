Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

        KOCAELİ Emniyeti Müdürlüğü ekiplerinin Gebze ve Derince ilçelerinde yaptığı operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları değerlendiren 9 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 00:43 Güncelleme: 12.03.2024 - 00:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ Emniyeti Müdürlüğü ekiplerinin Gebze ve Derince ilçelerinde yaptığı operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları değerlendiren 9 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gebze ve Derince ilçelerinde yapılan uyuşturucu madde operasyonlarında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 961 gram sentetik kannabinoid, 5 gram Skunk, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tahmin edilen bin 800 TL ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığı talimatıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 7 kişiden M.B., S.A.M. ve B.K.K. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, H.İ.K., O.K., K.K.Y. ve A.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması Resmi Gazete'de
        Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması Resmi Gazete'de
        Dünyanın silah devi ABD
        Dünyanın silah devi ABD
        Bakırköy'de TIR otomobilin üzerine devrildi
        Bakırköy'de TIR otomobilin üzerine devrildi
        Beşiktaş, Gaziantep'te dağıldı!
        Beşiktaş, Gaziantep'te dağıldı!
        Freni boşaldı, 7 aracı hurdaya çevirdi
        Freni boşaldı, 7 aracı hurdaya çevirdi
        Ala: Yeniden Refah bizden 100 ilçe istedi
        Ala: Yeniden Refah bizden 100 ilçe istedi
        Santos'la dikkat çeken istatistik!
        Santos'la dikkat çeken istatistik!
        7 yaşındaki Solin Aktürk yaşam mücadelesini kaybetti
        7 yaşındaki Solin Aktürk yaşam mücadelesini kaybetti
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Oğuzhan Genç yazdı: Soru işaretleri
        Oğuzhan Genç yazdı: Soru işaretleri
        Ersoy: Programın formatında siyaset yok
        Ersoy: Programın formatında siyaset yok
        İstanbul’da dehşet! Eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü
        İstanbul’da dehşet! Eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü
        Pogba'ya şok teklif!
        Pogba'ya şok teklif!
        5 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu
        5 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu
        Galatasaray'dan açıklama, Fenerbahçe'den yanıt!
        Galatasaray'dan açıklama, Fenerbahçe'den yanıt!
        Cenaze töreninde gergin anlar
        Cenaze töreninde gergin anlar
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        'Oscar'lı filmler nereden izlenebilir?
        'Oscar'lı filmler nereden izlenebilir?
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalananlardan 4'ü tutuklandı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalananlardan 4'ü tutuklandı
        İş yerine giren hırsızlar kasadaki parayı ve SMA'lı bebek için konulan yard...
        İş yerine giren hırsızlar kasadaki parayı ve SMA'lı bebek için konulan yard...
        Kocaeli Valisi Yavuz, ilk iftarını şehit aileleri ve gazilerle yaptı
        Kocaeli Valisi Yavuz, ilk iftarını şehit aileleri ve gazilerle yaptı
        Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde hane ziyaretleri sürüyor
        Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde hane ziyaretleri sürüyor
        Kocaeli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de boğazına şeker takılan çocuk, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
        Kocaeli'de boğazına şeker takılan çocuk, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı