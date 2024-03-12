Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

KOCAELİ Emniyeti Müdürlüğü ekiplerinin Gebze ve Derince ilçelerinde yaptığı operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları değerlendiren 9 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gebze ve Derince ilçelerinde yapılan uyuşturucu madde operasyonlarında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 961 gram sentetik kannabinoid, 5 gram Skunk, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tahmin edilen bin 800 TL ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığı talimatıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 7 kişiden M.B., S.A.M. ve B.K.K. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, H.İ.K., O.K., K.K.Y. ve A.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.