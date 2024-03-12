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        Anadolu Otoyolu'nda 4 ton kaçak tütün ele geçirildi

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan bir araçta, 4 ton kaçak tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 22:29 Güncelleme: 12.03.2024 - 22:36
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        Anadolu Otoyolu'nda 4 ton kaçak tütün ele geçirildi
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan bir araçta, 4 ton kaçak tütün ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamında Anadolu Otoyolu'nun İzmit geçişinde durdurulan araçta yapılan aramada, 4 ton kaçak tütün bulundu.

        Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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