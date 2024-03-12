Kocaeli'den kısa kısa

Programda, İstiklal Marşı'nın kabulü kutlamaları kapsamında ilçe genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Okul müdürü Cihan Topal'ın, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından "Akif ve İstiklal" konulu video gösterimi gerçekleştirildi, drama ve oratoryo sahnelendi.

Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu tarafından Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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