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        Kocaeli'den kısa kısa

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 15:57 Güncelleme: 12.03.2024 - 16:01
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        Kocaeli'den kısa kısa
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu tarafından Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Okul müdürü Cihan Topal'ın, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından "Akif ve İstiklal" konulu video gösterimi gerçekleştirildi, drama ve oratoryo sahnelendi.

        Programda, İstiklal Marşı'nın kabulü kutlamaları kapsamında ilçe genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

        Programa, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Akın, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, Belediye Başkan Yardımcısı Nazmiye Tunç Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, İlçe Sağlık Müdürü Musa Çallı, CHP İlçe Başkanı Anıl Aksu, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

        - Gebze'de yangın çıkan otomobilde hasar oluştu

        Gebze ilçesinde otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden M.B'nin kullandığı 81 ABG 743 plakalı otomobil motor kısmından yanmaya başladı.

        Dumanları fark eden sürücü aracını emniyet şeridinde durdu.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın araçta hasara yol açtı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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