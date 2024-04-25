Ölmeden önce verdiği ifade, cinayet şüphelilerini yakalattı (2)
2KİŞİ TUTUKLANDIEmniyette işlemleri tarafından şüpheliler Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.
2KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyette işlemleri tarafından şüpheliler Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Yunus Toraman ve C.Ş., ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. İ.A., M.İ.A., R.Ç. ‘Suç delillerini gizleme, değiştirme veya yok etme’ suçundan adli kontrol kararıyla, E.Ö. ve İ.K.T. ise ifadelerinin alınmalarının ardından serbest bırakıldı. Firari olan A.U.Ş. ile başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunan A.Ö.’nün ‘Suç delillerini gizleme, değiştirme veya yok etme’ suçundan yarın Gebze Adliyesi’ne sevk edileceği bildirildi.
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