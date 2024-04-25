Kocaeli Büyükşehir ile İzmit Belediyesi ekiplerinin 'yol yapım' kavgası (3)

AKPARTİ’Lİ EFE’DAN AÇIKLAMA

Sabah saatlerinde CHP’li İzmit Belediyesi ile AK Parti’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri arasında yaşanan tartışmada İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanına yaklaşmak isteyen İzmit Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Efe arbedede yere düşüp yuvarlandığı görüntülerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

‘YAYA GEÇİŞİ YAPILMASI İÇİN FARKLI KURUMLARLA TEMAS HALİNDEYDİM’

Efe, paylaşımında, “Doğup büyüdüğüm mahallem Tavşantepe başta olmak üzere, şehrimize hizmet etmek için çocuk denecek yaşlarda siyasetin içine girdim. Benden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen komşularım, dostlarım, arkadaşlarım sayesinde önce mahallemde muhtar olarak bu yüce duyguyu yaşamayı Rabbim bana nasip etti. Çok şükür ki, şimdi de İzmit Belediye Meclis Üyesi olarak milletimize hizmet etmek nasip oldu. Bu yeni görevimin verdiği sorumlulukla ve aynı zamanda mahallemin hemen yanı başındaki bir talep ve ihtiyaç olarak Kocaeli Şehir Hastanesi’ne yaya geçişi yapılması için farklı kurumlarla temas halindeydim” dedi.