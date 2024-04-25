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        Kocaeli Büyükşehir ile İzmit Belediyesi ekiplerinin 'yol yapım' kavgası (3)

        AKPARTİ'Lİ EFE'DAN AÇIKLAMA Sabah saatlerinde CHP'li İzmit Belediyesi ile AK Parti'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri arasında yaşanan tartışmada İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yanına yaklaşmak isteyen İzmit Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Efe arbedede yere düşüp yuvarlandığı görüntülerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 23:48 Güncelleme: 25.04.2024 - 23:50
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        Kocaeli Büyükşehir ile İzmit Belediyesi ekiplerinin 'yol yapım' kavgası (3)
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        AKPARTİ’Lİ EFE’DAN AÇIKLAMA

        Sabah saatlerinde CHP’li İzmit Belediyesi ile AK Parti’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri arasında yaşanan tartışmada İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanına yaklaşmak isteyen İzmit Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Efe arbedede yere düşüp yuvarlandığı görüntülerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

        ‘YAYA GEÇİŞİ YAPILMASI İÇİN FARKLI KURUMLARLA TEMAS HALİNDEYDİM’

        Efe, paylaşımında, “Doğup büyüdüğüm mahallem Tavşantepe başta olmak üzere, şehrimize hizmet etmek için çocuk denecek yaşlarda siyasetin içine girdim. Benden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen komşularım, dostlarım, arkadaşlarım sayesinde önce mahallemde muhtar olarak bu yüce duyguyu yaşamayı Rabbim bana nasip etti. Çok şükür ki, şimdi de İzmit Belediye Meclis Üyesi olarak milletimize hizmet etmek nasip oldu. Bu yeni görevimin verdiği sorumlulukla ve aynı zamanda mahallemin hemen yanı başındaki bir talep ve ihtiyaç olarak Kocaeli Şehir Hastanesi’ne yaya geçişi yapılması için farklı kurumlarla temas halindeydim” dedi.

        ‘BİZLERE GÜVENEN HERKESİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATAN GÖRÜNTÜLERİN YAŞANMASINA NEDEN OLDUM’

        Özür dileyen Efe, “Bu sabah İzmit Belediyesi ekiplerinin olay yerinde engel çıkardığı şeklinde haberi aldığımda öfkeme yenik düştüm, kontrolümü kaybettim. Ailemi, dostlarımı, dava arkadaşlarımı ve bizlere güvenen herkesi hayal kırıklığına uğratan görüntülerin yaşanmasına neden oldum. Çok üzgünüm. Yaşadığım üzüntüyü ifade edecek kelime bulamıyorum. Özellikle bana çok güvenen ve desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen ailem ve dostlarım başta olmak üzere, değerli dava arkadaşlarımdan, il ve ilçe başkanlarımdan, belediye başkanlarımdan, çok kıymetli hemşerilerimden hiçbir mazerete sığınmadan özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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