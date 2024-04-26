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        'SİBERGÖZ-34' operasyonunda 49 şüpheli adliyede

        KOCAELİ merkezli 11 ilde sahte ilanlar ve çağrı merkezleri aracılığıyla ürün satma vaadinde bulunup dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik SİBERGÖZ-34 operasyonunda gözaltına alınan, örgüt lideri Serkan K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 10:21 Güncelleme: 26.04.2024 - 10:25
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        'SİBERGÖZ-34' operasyonunda 49 şüpheli adliyede
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        KOCAELİ merkezli 11 ilde sahte ilanlar ve çağrı merkezleri aracılığıyla ürün satma vaadinde bulunup dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik SİBERGÖZ-34 operasyonunda gözaltına alınan, örgüt lideri Serkan K.'nin de aralarında bulunduğu 49 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ilanlarla ve çağrı merkezleri aracılığıyla ürün satma vaadinde bulunup, 'ürün bedeli', 'kargo bedeli', 'kapora' ya da 'sigorta bedeli' alarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Ekipler, takibe aldıkları şebekenin 3 farklı çağrı merkezi kurduğunu belirledi. Şüphelilerin depremzede ve engellilerin de aralarında olduğu 37 kişiyi mağdur ettiği anlaşıldı. Mağdurlardan alınan paraların kripto para platformları ve şebeke üyesi hesaplarına aktarılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi. Örgüt üyesi hesaplarından 52 milyon 675 bin 400 TL para giriş ve çıkışı olduğu tespit edildi.

        Harekete geçen polis ekipleri, 23 Nisan’da Kocaeli, Adana, İstanbul, Samsun, Gaziantep, Mersin, İzmir, Denizli, Düzce, Ordu ve Bursa’da haklarında yakalama kararı çıkarılan 56 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 51 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüphelinin başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

        Emniyetteki sorgularının ardından 2 şüpheli, serbest bırakıldı. Aralarında dolandırıcılık şebekesi lideri olduğu değerlendirilen Serkan K.'nin de olduğu 49 şüpheli ise işlemleri sonrası bugün Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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