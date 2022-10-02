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KOCAELİ (AA) - Avrasya Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen Kocaeli Kısa Film Festivali başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki festivalin açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, sinema ve tiyatro sanatçıları ile sinemaseverler katıldı.

Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncusu ve festival direktörü Azer Şelte, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de sanatın en kötü şartlarda bile yoktan var edilebileceğini gösteren sayısız başarılı sanatçı yetiştiğini belirterek, Kocaeli Kısa Film Festivali'nin amacının tam olarak bunu gösterdiğini ifade etti.

Jüri adına konuşan Nedim Saban da ulusal düzeyde katılım beklerken yurt dışından da katılım olduğunu vurgulayarak, bunun insanların filme olan ilgisini gösterdiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından bazı kategorilerde ödüller sahiplerine takdim edildi.

"İzmit en iyi amatör sokak fotoğrafı" ödülü İbrahim Kaya'ya verildi.

"Umut veren genç oyuncu" ödülü sahibi ise Kesişme İyi Ki Varsın Eren filmiyle Rahman Beşel'in oldu.

Komedi dalında "En iyi oyuncu" ödülünün sahibi Çağlar Çorumlu, törene metaverse bağlantısı üzerinden katılım sağladı.

Drama dalında "En iyi erkek oyuncu" ödülü Serdar Orçin’in oldu.

"Sinema arşivciliği emek ve katkı ödülü"nü Halil İbrahim Kalaycıoğlu alırken, "Erdal Tosun sinema emek ödülü" ise Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncusu Zuhal Gencer'e verildi.

"Yaşam boyu onur" ödülünü ise başarılı Yeşilçam yönetmeni Ümit Efekan ve usta oyuncu Nevra Serezli aldı.

Festival 5 Ekim’e kadar farklı programlar ile Kocaeli Kongre Merkezi ve Kocaeli Üniversitesi Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezinde devam edecek.

Festivalin "En iyi film", "En iyi kadın oyuncu" ve "En iyi erkek oyuncu" ödülleri yarın Kocaeli Üniversitesi’nde yapılacak törenle sahiplerini bulacak.

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