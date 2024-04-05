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        Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 23:18 Güncelleme: 05.04.2024 - 23:18
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        Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin Derince ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        İ.A. idaresindeki 55 ANT 299 plakalı konteyner yüklü tır, D-100 kara yolunun liman ışıkları mevkisinde emniyet şeridine devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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