Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
İ.A. idaresindeki 55 ANT 299 plakalı konteyner yüklü tır, D-100 kara yolunun liman ışıkları mevkisinde emniyet şeridine devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
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