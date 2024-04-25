GÜNCELLEME - Kocaeli'de kahvehanede bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 2 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişinin kahvehanede tabancayla açılan ateş sonucu ölümüne ilişkin gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 Nisan'da Darıca İstasyon Mahallesi'ndeki kahvehaneye motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralanan Arda Yücel Ekşi'nin (19) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma yürüttü.

Polis, teknik ve fiziki takip sonucu olaya karışan Y.T. ve C.Ş. ile kaçmalarına ve saklanmalarına yardım ettikleri tespit edilen R.Ç, İ.A, M.İ.A, E.Ö. ve İ.K.T'yi Sakarya, İstanbul, Mersin ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan Y.T. ve C.Ş. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, İ.A, M.İ.A. ile R.Ç. adli kontrol şartıyla salıverildi, E.Ö. ve İ.K.T. ise serbest bırakıldı. Y.T. ve C.Ş'nin kahvehaneye çalıntı motosikletle geldiği, olaya karıştığı belirlenen A.Ö'nün de başka bir suçtan tutuklu olduğu belirtildi. Öte yandan Ekşi ile Y.T'nin olaydan bir süre önce sosyal medya üzerinden tartıştığı öğrenildi.