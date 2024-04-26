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        Kocaeli merkezli 11 ilde "Sibergöz-34" operasyonunda yakalanan 49 şüpheli adliyede

        Kocaeli merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sibergöz-34" operasyonunda yakalanan 49 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 10:35 Güncelleme: 26.04.2024 - 10:35
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        Kocaeli merkezli 11 ilde "Sibergöz-34" operasyonunda yakalanan 49 şüpheli adliyede
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        Kocaeli merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sibergöz-34" operasyonunda yakalanan 49 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, siber suçların men ve takibine yönelik soruşturma doğrultusunda e-ticaret sitelerinde yayınlanan ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

        Kocaeli'nin de aralarında olduğu 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında çetenin elebaşı S.K'nin de yer aldığı 51 şüpheli gözaltına alındı.

        Suça karıştığı tespit edilen zanlılardan 5'inin de başka suçlardan cezaevlerinde olduğu belirlendi.

        Ekipler, operasyonlarda yaptıkları aramalarda suça konu çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

        Zanlılardan ikisi savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanan 49 şüpheli, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

        Öte yandan şüphelilerden 3'ünün toplam 23 ayrı suçtan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu anlaşıldı.

        Suç örgütünün 5 ayrı bölgede çağrı merkezi kurduğu, e-ticaret sitelerinde sahte ilanlar yayınlayan çete üyelerinin açık hatlar üzerinden vatandaşlarla görüşmeler yaptığı tespit edildi.

        Telefon görüşmelerinde güven verici ifadeler kullanan şüphelilerin aldattıkları müştekilerden kapora, kargo bedeli, nakliye bedeli ve sigorta bedeli gibi bahanelerle aldıkları paraları suç örgütü üyelerine ait açılan başka hesaplara aktardıkları, alınan paraların izini kaybettirmek için çeşitli kripto para birimlerine çevirdikleri belirlendi.

        Suç örgütünün söz konusu yöntemle aralarında deprem mağduru aileler ve engelli vatandaşların da bulunduğu 37 kişiyi dolandırdığı ve suç örgütü üyesi şahısların hesaplarına 52 milyon 675 bin 400 lira para giriş çıkışının olduğu tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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