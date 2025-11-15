Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Engelli köpek "Kıvrık" hikayesiyle çocukların gönlüne dokunuyor

        ŞAHİN OKTAY - Kocaeli'de hayata geçirilen projeyle çocuklar, engelli köpek "Kıvrık" sayesinde empati ve merhamet duygularını geliştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 12:29 Güncelleme: 15.11.2025 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Engelli köpek "Kıvrık" hikayesiyle çocukların gönlüne dokunuyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ŞAHİN OKTAY - Kocaeli'de hayata geçirilen projeyle çocuklar, engelli köpek "Kıvrık" sayesinde empati ve merhamet duygularını geliştiriyor.

        Başiskele ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerinde merhamet ve empati duygusunu geliştirmenin yanı sıra akran zorbalığını önlemeyi ve hayvan sevgisi aşılamayı amaçlayan "Merhametli Yürekler, Sevgi Dolu Okullar" projesi başlatıldı.

        Yaklaşık bir ay önce uygulamaya alınan proje kapsamında ilçedeki tüm okullara ulaşılması hedefleniyor.

        Başiskele Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje çerçevesinde yürüme engelli köpek Kıvrık, özel olarak tasarlanmış tekerlekli aracıyla sahibi Ömer Ayhan tarafından okullara getiriliyor.

        Ayhan, öğrencilere Kıvrık'ı nasıl bulduğunu, geçirdiği zorlu süreci ve 10 yıllık dostluk hikayelerini anlatıyor. Ardından öğretmenler, öğrencilere bu hikayeden ne anladıklarını ve yaralı hayvan gördüklerinde nasıl davranmaları gerektiğini soruyor. Daha sonra çocuklar, Kıvrık'ı sevip onunla vakit geçirerek merhamet kavramını deneyimle imkanı buluyor.

        Ayrıca, veteriner hekimler, psikolojik danışmanlar ve gönüllüler de Başiskele Belediyesi Proteo Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde öğrencilere teorik ve uygulamalı eğitim veriyor.

        - "Kıvrık'ın hikayesi öğrencilerin yüreklerine dokunuyor"

        Projenin koordinatörü Başiskele Kaymakamlığı Avrupa Birliği Proje Koordinasyon Merkezi Direktörü Emin Öztürk, AA muhabirine, projenin amacının çocuklarda merhamet duygusunu geliştirmek, akran zorbalığını önlemek ve hayvan sevgisini güçlendirmek olduğunu söyledi.

        Engelli köpek Kıvrık ile okulları ziyaret edip öğrencilere eğitimler verdiklerini belirten Öztürk, köpeğin hikayesinin ilgi çektiğini, öğrencilerin yüreklerine dokunduğunu kaydetti.

        Öztürk, okul ziyaretinin ardından çocukları hayvan barınağına götürdüklerini anlatarak, "Hayvanlara nasıl yaklaşılması gerektiği, hayvan sahiplenmenin ne kadar önemli olduğunu oradaki eğitmenler ve veterinerler, öğrencilere aktarıyor." dedi.

        Projenin merkezinde Kıvrık'ın olduğuna değinen Öztürk, şöyle devam etti:

        "Kıvrık aslında bizim en büyük gönüllümüz. Kıvrık'ın hikayesini anlatıyor onu bulan ve ona 10 yıldır bakan Ömer Ayhan arkadaşımız. Engelli köpeğe 10 yıl bakmayı, onunla ilgilenmeyi öğrenciler önemsiyorlar. Bu onlardaki merhamet duygusunu geliştiriyor. Öğrenciler çok heyecanlanıyorlar. Hepsi bir an önce Kıvrık'a dokunmak, onu sevmek istiyorlar. Onun hikayesini duyunca da gerçekten çok hüzünleniyorlar. Kıvrık'ın hikayesini duyunca ağlayan öğrencilerimiz var."

        Öztürk, öğretmenlerden ve velilerden projeyle ilgili olumlu geri dönüşler aldıklarını aktararak, "Bu eğitimlerden sonra öğrencilerin hayvanlara ve insanlara karşı yaklaşımlarının değiştiğini, merhamet duygularının daha da ilerlediğini bizzat öğretmenlerinden duyuyoruz, öğreniyoruz." ifadesini kullandı.

        - "Eğitimlerden sonra 9 aile barınaktan hayvan sahiplendi"

        Proje gönüllüsü Ömer Ayhan da Kıvrık'ı 10 yıl önce araç çarpması sonucu yaralı halde ormanda bulduğunu söyledi.

        Kıvrık'ı bulduktan sonra tedavilerini yaptırdığını anlatan Ayhan, yaşlandığı için artık yürüyemeyen köpeğe özel araç yaptırdıklarını kaydetti.

        Ayhan, Kıvrık'ı özel aracıyla sahile götürdüğünü, okullara gittiklerini dile getirerek, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle ortak projeye başladık. Bu projenin merkezinde Kıvrık var. Proje çok güzel ilerliyor." diye konuştu.

        Olumlu geri dönüşlerin olduğunu belirten Ayhan, "Öğrencilerin velileri arıyor. 'Oğlum, kızım bugüne kadar hiç köpeğe dokunamamıştı. Artık kapıda beslemeye başladı oğlum' diye güzel dönüşler alıyoruz." ifadesini kullandı.

        Ayhan, proje kapsamında çocuklara, insanlara ve hayvanlara karşı merhametli olmayı öğütlediklerini, eğitimlerden sonra 9 ailenin barınaktan hayvan sahiplendiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
        Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        Kopan kolu 120 metrelik kuyuya düştü! Sondaj dehşeti!
        Kopan kolu 120 metrelik kuyuya düştü! Sondaj dehşeti!
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
        Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
        BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor
        BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den

        Benzer Haberler

        Kozmetik fabrikasındaki yangında ölü sayısı 7'ye çıktı
        Kozmetik fabrikasındaki yangında ölü sayısı 7'ye çıktı
        Kadınlara afet bilinci eğitimi
        Kadınlara afet bilinci eğitimi
        Büyükşehirden spor şurası: "Kocaeli'de spor müzesi olmalı"
        Büyükşehirden spor şurası: "Kocaeli'de spor müzesi olmalı"
        Anne Şehir'de dopdolu, rengarenk ara tatil
        Anne Şehir'de dopdolu, rengarenk ara tatil
        Kılavuz Kariyer Programı için başvurular başladı
        Kılavuz Kariyer Programı için başvurular başladı
        Kocaeli'de etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı
        Kocaeli'de etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı