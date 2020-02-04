Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 59'a ulaştı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yüzde 59'a çıktı.

Kocaeli'nde içme suyu ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda, mevsim şartlarına bağlı olarak su seviyesinde artış gözlendi. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, 30 milyon 140 bin metreküp ile yüzde 59 seviyesine ulaştı. İlerleyen günlerde yağışlarla su seviyesinin daha da artması bekleniyor.



KOCAELİ 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:35

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