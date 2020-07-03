Körfez'de bir sokak karantinaya alındı

<br>Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, koronavirüs vakaları görülen sokak, karantinaya alındı.<br>Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Erdoğan Sokak'ta koronavirüs vakaları görülmesi üzerine İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nca karantina uygulanmasına karar verildi. Karar üzerine sokağın giriş-çıkışları bariyerler ile kapatıldı. Sokağın girişinde polis ekipleri görevlendirildi.<br>Sokakta yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI<br>2020-07-03 13:21:19<br>
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.