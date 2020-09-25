Fatma'nın ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan´a teşekkür



Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, ilk kez ses duyduğunda attığı çığlıklar ile tanınan Suriye uyruklu 10 yaşındaki işitme engelli Fatma Afaş ve kardeşi Sara Afaş´a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yardım eli uzattı. Önümüzdeki günlerde tedavisine başlanacak olan Sara´nın ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan´a teşekkür etti.

Suriye´deki savaştan kaçarak 8 yıl önce Halep´ten Kocaeli´ye göç eden Fares ve Güsun Afaş çiftinin 6 çocuğundan 10 yaşındaki Fatma ile 3 yaşındaki Sara, işitme engelli olarak dünyaya geldi. Aile ile tanışan Körfez Belediyesi´nden emekli Mustafa Demirtaş ile eczacı Caner Göçmez´in yardımı ile kardeşlerden Fatma´nın kulağına, sesleri duyabilmesi için işitme cihazı takıldı. Fatma´nın sesleri ilk duyduğu anda attığı mutluluk çığlığı ile durumdan haberdar olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeşlerin duyması için gereken her şeyin yapılması talimatını verdi. Bunun üzerine Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne davet edilen ailenin küçük kızı Sara´nın da duyabilmesi için tetkikler başlatıldı.

"HİÇ DUYACAĞINI TAHMİN ETMİYORDUK"

Fatma´nın duymaya başlaması ile çok mutlu olduğunu söyleyen anne Güsun Afaş, "Hiç duyacağını tahmin etmiyorduk. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bize yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum, Mustafa ve Caner ağabeyler çok yardım ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan´a da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.

'ALLAH RECEP TAYYİP ERDOĞAN´DAN RAZI OLSUN'

Kulaklık pahalı olduğu için alamayacaklarını düşündüklerini anlatan baba Fares Afaş, "Allah razı olsun herkesten. Biz kulaklık alabileceğimizi hiç ümit etmemiştik. Gidip, sorduğumuzda çok pahalıydı. Alamazdık. Ama Allah razı olsun bize yardım ettiler ve alabildik. Herkese teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´dan da Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Mutluluklar içerisindeyim. Çok mutlu oldum. Çok sağ olun" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2020-09-25 12:35:34



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