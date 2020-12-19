Tırın servis araçlarına ve durağa çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı



Cihan TEKER/DİLOVASI(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın, durakta bekleyen servis minibüslerine ve durağa çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sırasında durakta bekleyen kişinin korkuyla kaçtığı görüldü.

Kaza, geçen çarşamba günü sabah saatlerinde, D-100 karayolu Dilovası Cumhuriyet Mahallesi OSB 1. Kısım yol ayrımında meydana geldi. Hamza Çelik idaresindeki 41 ABC 560 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki durakta bekleyen 41 P 1307 ve 41 P 0453 plakalı servis minibüslerine ve durağa çarptı. Kazada, tır sürücüsü Hamza Çelik yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. tır, durağa yaklaşan servis aracına çarptıktan sonra durağa ardından da yeniden bir servis aracına çarparken, durakta bekleyen bir kişinin korku içerisinde kaçtığı görüldü. Kaza sırasında yan yolda bekleyen vatandaşlar da korku ile kaçtı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Dilovası Cihan TEKER

2020-12-19 17:48:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.